سردار حاجیان: قرارگاه تخصصی مقابله با قاچاق کالا باید تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان عصر چهارشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی که به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد، بر ضرورت تقویت اقدامات عملیاتی در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی تأکید و اظهار کرد: مقابله مؤثر با قاچاق کالا، احتکار و گرانفروشی نیازمند تشکیل قرارگاههای تخصصی، هماهنگی بین دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی است.
وی با اشاره به اسناد بالادستی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، افزود: در این اسناد، وظایف مشخصی برای دستگاههای اجرایی و ضابطان قضایی پیشبینی شده و تشکیل قرارگاه تخصصی مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و گرانفروشی از مهمترین الزامات اجرای این مأموریتها به شمار میرود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شرایطی که نوسانات قیمت، اختلال در عرضه و تقاضا و تهدیدهای اقتصادی بازار را تحت تأثیر قرار میدهد، موضوع تنها به تنظیم بازار محدود نیست، بلکه به حوزه امنیت اقتصادی وارد میشود و در چنین شرایطی حضور فعال دستگاههای اجرایی و ضابطان قضایی ضروری است.
سردار حاجیان با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی دبیر این قرارگاه خواهد بود، گفت: برنامههای اجرایی و شرح وظایف کمیتههای تخصصی تدوین شده و پس از تصویب، زمینه اجرای منسجم و قرارگاهی اقدامات نظارتی و عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق کالا، احتکار، گرانفروشی و تخلفات مرتبط با فرآوردههای نفتی فراهم خواهد شد.
وی همچنین ضعف در فرآیندهای نظارتی، بهویژه در حوزه گمرک را از عوامل مؤثر در شکلگیری قاچاق کالا دانست و اظهار کرد: وجود کالای قاچاق در بازار نشاندهنده اشکال در چرخه واردات و صادرات است و این مشکلات باید با اصلاح فرآیندها، تقویت نظارت و استفاده از سامانههای هوشمند برطرف شود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه نظارت، خاطرنشان کرد: اجرای هماهنگ و قرارگاهی برنامههای مقابله با قاچاق کالا و احتکار، ضمن افزایش اثربخشی اقدامات، پیام روشنی از عزم مسئولان برای صیانت از امنیت اقتصادی، حمایت از حقوق مردم و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی خواهد داشت.
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