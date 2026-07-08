به گزارش خبرنگار مهر، هادی باقری شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از پیش‌بینی برداشت بیش از ۷۰۰ هزار تن برنج سفید از شالیزارهای کشت اول استان خبر داد و اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی مازندران زیر کشت برنج رفته که بخشی از آن به ارقام کیفی محلی و بخشی نیز به ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

باقری با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده وضعیت مطلوب شالیزارهای استان است، افزود: به دلیل بارندگی‌های مناسب و تأمین منابع آبی، تاکنون گزارش قابل توجهی از تنش خشکی در مزارع برنج دریافت نشده و شرایط تولید نسبت به سال‌های گذشته رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین نهاده‌های کشاورزی گفت: توزیع کود اوره مورد نیاز شالیکاران امسال چند ماه زودتر از روال معمول آغاز شد و بخش عمده‌ای از نیاز کشاورزان پیش از پایان سال تأمین شد. همچنین پس از بازگشایی سامانه مربوطه، روند توزیع کود بدون وقفه ادامه یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت ارقام پرمحصولی مانند فجر، ندا و شیرودی اختصاص یافته و سایر سطوح نیز زیر کشت ارقام کیفی و محلی از جمله طارم قرار دارد.

باقری با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک از کشت اول استان تولید شود، خاطرنشان کرد: برآوردها حاکی از آن است که از این میزان، بیش از ۷۰۰ هزار تن برنج سفید استحصال و روانه بازار مصرف کشور خواهد شد.