به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شیخ نعیم قاسم در سخنرانی که همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق در حال برگزاری است، تصریح کرد: امام خامنه‌ای یگانه عصر خود و رهبری استثنایی بود که نمونه‌های مشابه او در تاریخ بسیار اندک است.

وی تأکید کرد: امام خامنه‌ای سیاستمداری کارآزموده بود که ابعاد مسائل را در سطح جهانی درک می‌کرد.

دبیرکل حزب‌الله همچنین گفت که از زمان انتخاب او به عنوان دبیرکل حزب تا زمان شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، هیچ‌گاه درخواستی از سوی وی به حزب‌الله مطرح نشده است.

وی افزود: از زمانی که دبیرکل حزب شدم تا هنگام شهادتش، امام رهبر هیچ‌گاه چیزی از ما نخواست.

شیخ قاسم در ادامه گفت: شهید سید علی خامنه‌ای همواره به کسانی که با ما در ارتباط بودند می‌گفت: از آنها بپرسید چه می‌خواهند و آنچه را درخواست می‌کنند به آنها بدهید.