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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵

اقامه عزای زائران و مجاوران رضوی برای رهبر شهید در میدان شهدای مشهد

اقامه عزای زائران و مجاوران رضوی برای رهبر شهید در میدان شهدای مشهد

مشهد- زائران و مجاوران رضوی برای آقای شهید ایران در میدان شهدای مشهد به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6882876

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