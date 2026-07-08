https://mehrnews.com/x3cwGS ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6882876 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ اقامه عزای زائران و مجاوران رضوی برای رهبر شهید در میدان شهدای مشهد مشهد- زائران و مجاوران رضوی برای آقای شهید ایران در میدان شهدای مشهد به عزاداری پرداختند. دریافت 16 MB کد مطلب 6882876 کپی شد مطالب مرتبط ادای احترام وزیر ورزش و جوانان به آقای شهید ایران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد ساعت ۱۴ برگزار می شود مراسم بزرگداشت رهبر شهید در کنار ورزشکاران و جوانان مشهد در شب تشییع رهبر؛ روایت حضور مردمی که به خیابانها آمدند برچسبها مشهد رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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