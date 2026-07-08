https://mehrnews.com/x3cwGq ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6882853 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ ادای احترام وزیر ورزش و جوانان به آقای شهید ایران مشهد- دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در مشهد مقدس به آقای شهید ایران ادای احترام کرد. دریافت 4 MB کد مطلب 6882853 کپی شد مطالب مرتبط رهبری شهید ما داناترین، با فرهنگ ترین زمام دار عصر بود «تا پای جان پای انقلاب ایستادهایم»؛ روایت مردم در آستانه وداع مشهد میزبان اجتماع عزاداران رهبر شهید با حضور خانواده شهید تنگسیری مشهد در شب تشییع رهبر؛ روایت حضور مردمی که به خیابانها آمدند برچسبها مشهد مقدس وزیر ورزش و جوانان تشییع رهبر شهید انقلاب
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