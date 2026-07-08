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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

ادای احترام وزیر ورزش و جوانان به آقای شهید ایران

ادای احترام وزیر ورزش و جوانان به آقای شهید ایران

مشهد- دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در مشهد مقدس به آقای شهید ایران ادای احترام کرد.

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کد مطلب 6882853

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