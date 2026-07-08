به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از مواکب «الطریق‌الرضا(ع)» با اشاره به نقش هیئات مذهبی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: مردم و تشکل‌های مذهبی و انقلابی بر اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی، اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری نظام پایبند هستند و از این مسیر عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی افزود:مردم و تشکل‌های انقلابی و مذهبی بر اصول و مبانی آرمان‌های انقلاب، امام خمینی(ره) و امام مجاهد، خامنه‌ای شهید، ایستاده‌ایم و از این مسیر عدول نخواهیم کرد. در این میدان، پرچمداری این حرکت عظیم را هیئات مذهبی، همراه با مردم، بر عهده دارند.

رئیس شورای هیئات مذهبی دیار علویان، در حاشیه بازدید از مواکب «الطریق‌الرضا(ع)»، تأکید کرد: ما خون‌خواه و جان‌فدای رهبر شهید هستیم و از این خواسته کوتاه نخواهیم آمد. همچنین از همه موکب‌داران و تشکل‌های مردم‌نهاد صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان مازندران افزود: تشییع پیکر مطهر شهید، حرکتی الهی و انقلابی بود که هیئات مذهبی و مردم آن را از مکتب ائمه اطهار(ع) و شهیدان آموخته‌اند تا پای جان در میدان بمانند و در دفاع از آرمان‌های الهی و امامین انقلاب کوتاهی نکنند.

باقری ادامه داد: حرکت مردم ایران، عراق، مسلمانان و آزادگان جهان، نماد آزادی، استقلال، عزت و افتخار است و مسیر آینده امت اسلامی را برای نسل‌های بعد روشن و ترسیم می‌کند.

باقری تأکید کرد: امام مجاهد و شهید، خامنه‌ای، متعلق به اسلام و جهان است. همه اعمال و رفتار ایشان برای رضای خدا بود و پاداش این اخلاص در مراسم تشییع و وداع باشکوه ایشان نمایان شد.

وی در پایان گفت: ایران اسلامی مقاومت در برابر سلطه طاغوت، آمریکا و اسرائیل را از رهبر شهید آموخته است و تا پایان بر خون‌خواهی رهبر شهید تأکید خواهد داشت.