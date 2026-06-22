به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری بعدازظهر دوشنبه در جمع عزاداران حسینی با اشاره به نقش هیئات مذهبی در تحولات فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: هیئات مذهبی همواره به عنوان مراکزی اثرگذار در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و انقلابی نقشآفرینی کردهاند و امروز نیز با روحیه انقلابی و تبعیت از منویات امام راحل و رهبر معظم انقلاب در خط مقدم فعالیتهای فرهنگی قرار دارند.
وی افزود: هیئات مذهبی در کنار ترویج معارف اهل بیت (ع)، بستری برای تقویت انسجام اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی هستند و نقش مهمی در هدایت نسل جوان ایفا میکنند.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با تأکید بر حمایت مردم از آرمانهای نظام اسلامی تصریح کرد: ملت ایران در مسیر عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی استوار ایستادهاند و همانند گذشته از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.
باقری با بیان اینکه اهل بیت (ع) مظهر رحمت الهی و چراغ هدایت جامعه هستند، گفت: حرکت در مسیر ولایتمداری و تمسک به سیره اهل بیت (ع) زمینهساز رشد معنوی جامعه و دستیابی به قلههای پیشرفت و تعالی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در آیینهای محرم اظهار داشت: هیئات مذهبی امسال در کنار برگزاری مراسم سنتی و روضههای خانگی، برنامههای عزاداری میدانی و خیابانی را با شور و حماسه حسینی برگزار میکنند تا پیام نهضت عاشورا بیش از پیش در جامعه تبیین شود.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران خاطرنشان کرد: ملت ایران خود را پیرو مکتب سیدالشهدا (ع) میدانند و این پیوند عمیق اعتقادی و فرهنگی، مهمترین سرمایه برای عبور از توطئهها و تهدیدهای دشمنان است.
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