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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۶

سردار قاآنی: مردم عراق امروز حماسه‌ای جاودانه آفریدند

سردار قاآنی: مردم عراق امروز حماسه‌ای جاودانه آفریدند

فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: آنچه امروز کشور عراق شاهد آن بود، تجسم عظمت اسلام و مسلمانان و شکوه عراق و مردم عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: آنچه امروز کشور عراق شاهد آن بود، تجسم عظمت اسلام و مسلمانان و شکوه عراق و مردم عراق است.

وی افزود: مردم عراق امروز حماسه‌ای جاودانه در تشییع مردی آفریدند که عمر پربرکت خود را وقف خدمت به امت اسلامی، مظلومان و مستضعفان جهان و دفاع از منافع و مقدسات امت اسلامی کرد.

تشییع پیکر فرمانده شهید، نمایش وحدت مسلمانان، رد استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل و همچنین مطالبه خون‌خواهی آن شهید والامقام و همه شهدای جهان اسلام بود.

از ملت بزرگ عراق، مراجع، علما، عشایر، نیروهای نظامی و امنیتی، حشدالشعبی و همه عزیزانی که در برگزاری مراسم تشییع تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

کد مطلب 6882956

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