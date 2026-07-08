به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: آنچه امروز کشور عراق شاهد آن بود، تجسم عظمت اسلام و مسلمانان و شکوه عراق و مردم عراق است.

وی افزود: مردم عراق امروز حماسه‌ای جاودانه در تشییع مردی آفریدند که عمر پربرکت خود را وقف خدمت به امت اسلامی، مظلومان و مستضعفان جهان و دفاع از منافع و مقدسات امت اسلامی کرد.

تشییع پیکر فرمانده شهید، نمایش وحدت مسلمانان، رد استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل و همچنین مطالبه خون‌خواهی آن شهید والامقام و همه شهدای جهان اسلام بود.

از ملت بزرگ عراق، مراجع، علما، عشایر، نیروهای نظامی و امنیتی، حشدالشعبی و همه عزیزانی که در برگزاری مراسم تشییع تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.