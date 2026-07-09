به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ پس از اظهارات تندی که دیروز علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده بود، بار دیگر با انتشار پستی تلاش کرد از سقف تهدیدات خود بکاهد.

وی در عبارتی مبهم، مدعی برقراری یک تماس تلفنی شد و گفت که ایران به دنبال توافق سازش است.

ترامپ در این زمینه نوشته است: «ما یک تماس دریافت کردیم و ایران به شدت به دنبال امضای توافق سازش با ما است. »

ناظران و تحلیلگران مسائل بین المللی انتشار این عبارات مبهم از سوی ترامپ را که بدون بیان اطلاعات دقیق و ارائه دلایل قانع کننده‌ مطرح شده، را تلاشی از سوی وی برای کاهش سطح تهدیداتی می دانند که دیروز علیه تهران انجام داد.

ارتش تروریستی آمریکا شب گذشته برای دومین شب متوالی ده‌ها هدف در خاک ایران را مورد تجاوز قرار داد. نیروهای مسلح ایران دیروز در واکنش به حملات آمریکایی‌ها حملات گسترده ای به پایگاه نظامی این کشور در منطقه انجام دادند و نیروهای مسلح ایران امروز نیز حمله به اهداف و منافع متعدد آمریکا در منطقه را آغاز کرده‌اند که با ده ها حمله به اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه صورت گرفته است.