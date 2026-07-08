معاون ترامپ، تهدیداتش علیه ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: اگر ایران به کشتی‌ها در هرمز حمله کند، با قدرت پاسخ می‌دهیم.

وی با بیان این که «ما با ایرانی‌ها توافقی امضا کردیم»، مدعی شد: در بالاترین سطح قدرت قرار داریم.

ونس در ادامه تهدیدات خود علیه ایران و خطاب به حاضران مدعی شد: رئیس‌جمهور ترامپ گزینه‌های زیادی درباره ایران در دست دارد و دقیقاً به شما نخواهم گفت امشب چه اتفاقی خواهد افتاد.

رئیس جمهوری آمریکا که کشورش پرونده سیاهی در نقض تعهدات دارد، بدون اشاره به نقض مکرر واشنگتن در حمله به مناطق جنوبی ایران و نیز نقض مکرر آتش بس در لبنان که از بندهای یادداشت تفاهم با ایران به شمار می رود، مدعی شد: ایران وعده داده بود که حمله به کشتی‌ها را متوقف کند، اما آنچه ۲۴ ساعت پیش رخ داد این بود که دوباره شروع به شلیک کردند.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران حدود یک هفته به تعهدات خود پایبند بود و رفتارش را بهبود بخشید، اما دوباره کشتی‌ها را هدف قرار داد.

ونس به ادعاهایش ادامه داد و گفت: توافق با ایران این است که اگر آنها به کشتی‌ها شلیک کنند، ما با قدرت پاسخ خواهیم داد و پاسخ ما قوی‌تر خواهد بود.

سخنان ونس درحالی است که توافق یکطرفه نیست و طرف مقابل نیز باید به تعهداتش عمل کند.

وی در ادامه مدعی شد: ایران باید درک کند که رئیس‌جمهور ترامپ گفته است تنگه هرمز باز خواهد ماند.

ونس با تهدید دوباره علیه ایران ادعا کرد: اگر ایران بخواهد، تنگه هرمز را ببندد، با پاسخ نظامی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

معاون ترامپ در ادامه با تهدید وقیحانه مدعی شد: یا ایران به تعهداتش عمل می‌کند یا آنچه دیشب برایش اتفاق افتاد، دوباره تکرار خواهد شد.

ونس در پایان بدون اشاره به بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تعهداتشان با تهدید دوباره ایران مدعی شد: تا زمانی که ایران شلیک به کشتی‌ها را متوقف نکند، اقدام نظامی آمریکا ادامه خواهد یافت.