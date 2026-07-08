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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۳

مقام امنیتی ایران: هر حمله‌ای با پاسخ فوری و گسترده‌تر روبه رو می‌شود

مقام امنیتی ایران: هر حمله‌ای با پاسخ فوری و گسترده‌تر روبه رو می‌شود

یک مقام امنیتی ایران با هشدار به آمریکا اعلام کرد که هر حمله با پاسخ فوری تهران روبه رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی آگاه ایرانی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد: هشدار داده بودیم که هرگونه حمله با پاسخ فوری و با دامنه‌ای گسترده‌تر روبه‌رو خواهد شد.

این مقام که به نامش اشاره نشده است، همچنین افزود: اگر ترامپ خواهان افزایش قیمت نفت است، ما از آن استقبال می‌کنیم.

در همین راستا، خبرنگار المیادین در تهران نیز گزارش داد که حملات جدید آمریکا به ایران، بزرگ‌ترین حملات از زمان امضای «یادداشت تفاهم» میان دو کشور بوده است.

به گفته این خبرنگار، شدیدترین حملات هوایی امشب آمریکا به بندر چابهار صورت گرفت.

کد مطلب 6882952

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