به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی حملات بیشتری را علیه ایران را برای تضعیف آنچه «توانایی تهران در تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» ادعا شده آغاز کرده است.

یک مقام آمریکایی نیز با تأیید این تجاوز آشکار که نقش آتش بس به شمار می رود، به پایگاه خبری اکسیوس گفت: ارتش آمریکا در حال حمله به اهداف نظامی ایران در تنگه هرمز است.

سنتکام افزود که این حملات بر اساس دستور «دونالد ترامپ» فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا، انجام می‌شود.فرماندهی مرکزی آمریکا بدون اشاره به حملات مکرر این کشور به مناطق کشورمان که نقض توافقنامه به شمار می آید، مدعی شد که ایران مسئول «تجاوز اخیر و غیرموجه به کشتی‌های تجاری» است.

از سوی دیگر یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفت: اهداف این حملات شامل رادارهای ساحلی متعلق به سپاه پاسداران، سایت های شلیک موشک‌های ضد کشتی و سامانه‌های پدافند هوایی بوده است.

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد که حملات انجام‌شده امروز از نظر گستره، وسیع‌تر از عملیات روزهای گذشته بوده است.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که آمریکا پیشاپیش این رژیم را از تصمیم خود برای حمله به ایران در شامگاه امشب مطلع کرده بود.

ادعای مقام آمریکایی: بیش از 80 نقطه در ایران هدف قرار گرفته شد

شبکه ای بی سی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: حملات امشب به ایران گسترده‌تر از شب گذشته بود و در آن بیش از ۸۰ هدف مورد حمله قرار گرفت.

مقام آمریکایی: حملات اخیر به ایران با مشارکت نیروی دریایی آمریکا صورت گرفت

شبکه سی ان ان نیز به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد که نیروی دریایی ایالات متحده در آخرین دور حملات علیه ایران شرکت کرده است.