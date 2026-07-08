واکنش ترامپ به تجاوز آمریکا به مناطقی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ضربات نظامی به اهدافی در ایران مدعی شد: این حملات، پاسخی به اقدام روز گذشته تهران در بمباران و هدف قرار دادن کشتی‌ها بود.

ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که آمریکا بامداد دیروز نیز حملاتی را علیه ایران انجام داد و مدعی شده بود که این حملات در پاسخ به حمله روز سه شنبه ایران به کشتی های تجاری در تنگه هرمز صورت گرفته است.

رئیس‌جمهور آمریکا با تهدید مستقیم ایران مدعی شد: اگر این موضوع [حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز] مجدداً تکرار شود، اوضاع [ برای ایران] بسیار بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.

مقام آمریکایی: آتش‌بس با ایران فعلاً برقرار نیست

یک مقام آمریکایی نیز در گفت وگو با شبکه سی ان ان مدعی شد که آتش‌بس با ایران در حال حاضر، دست‌کم به‌طور موقت، دیگر برقرار نیست و احتمال انجام حملات تکمیلی فراتر از موارد اعلام‌شده وجود دارد.

این مقام آمریکایی همچنین اظهار کرد که وضعیت در قبال ایران همچنان متغیر و در حال تغییر است.

وی افزود که احتمال انجام حملات تکمیلی فراتر از آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام شده، وجود دارد.

مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حملات احتمالی یا زمان اجرای آن‌ها ارائه نکرد.