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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

بهره برداری از تقاطع غیر همسطح صالح آباد در محور ایلام-مهران تا اربعین

بهره برداری از تقاطع غیر همسطح صالح آباد در محور ایلام-مهران تا اربعین

ایلام- مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از بهره برداری از تقاطع غیر همسطح صالح آباد در محور ایلام-مهران تا اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی در حاشیه بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام از پروژه های راهسازی اربعین گفت: به دلیل حجم بالای ترافیک محور ایلام- مهران به‌خصوص در زمان اربعین و همچنین تردد زائران امام زاده علی صالح(ع) و وجود آرامستان در این منطقه این تقاطع یکی از نقاط پر تردد محسوب می‌شود.

وی گفت: با توجه به ارتقای محور ایلام- مهران به بزرگراه مشخصات این تقاطع نیز متناسب با محور تعریف و اجرایی شد و هم اکنون عملیات اجرایی احداث این تقاطع با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

کد مطلب 6883073

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