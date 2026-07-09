بهره برداری از تقاطع غیر همسطح صالح آباد در محور ایلام-مهران تا اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی در حاشیه بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام از پروژه های راهسازی اربعین گفت: به دلیل حجم بالای ترافیک محور ایلام- مهران به‌خصوص در زمان اربعین و همچنین تردد زائران امام زاده علی صالح(ع) و وجود آرامستان در این منطقه این تقاطع یکی از نقاط پر تردد محسوب می‌شود.

وی گفت: با توجه به ارتقای محور ایلام- مهران به بزرگراه مشخصات این تقاطع نیز متناسب با محور تعریف و اجرایی شد و هم اکنون عملیات اجرایی احداث این تقاطع با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.