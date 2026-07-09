علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر بدون گره ترافیکی و بهصورت روان در جریان است.
وی افزود: بررسی آخرین گزارشهای دریافتی از سامانههای نظارت تصویری و نیروهای مستقر در محورهای مواصلاتی نشان میدهد که در هیچیک از راههای اصلی استان بارندگی، مه غلیظ یا سایر مخاطرات جوی که موجب اختلال در تردد شود، وجود ندارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با توصیه به رانندگان تأکید کرد: با وجود مساعد بودن شرایط تردد، رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و اطلاعیههای مرتبط مطلع شوند.
صادقی خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری و عوامل مستقر در محورهای مواصلاتی استان بهصورت مستمر وضعیت راهها را پایش میکنند و در صورت بروز هرگونه تغییر در شرایط ترافیکی یا جوی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
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