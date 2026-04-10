علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: مسیرهای ارتباطی مازندران به‌صورت دوطرفه برقرار است.

وی افزود: در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی همچنین با بیان اینکه در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم، ادامه داد: رانندگان در این مسیرها با احتیاط تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد به‌صورت عادی و روان در جریان است.

وی درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در سطح راه‌های استان گزارش نشده و شرایط جاده‌ها از این نظر مساعد است.