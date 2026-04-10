۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۱

ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در جاده کندوان و هراز

ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در جاده کندوان و هراز

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در سایر جاده‌ها به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: مسیرهای ارتباطی مازندران به‌صورت دوطرفه برقرار است.

وی افزود: در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی همچنین با بیان اینکه در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم، ادامه داد: رانندگان در این مسیرها با احتیاط تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد به‌صورت عادی و روان در جریان است.

وی درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در سطح راه‌های استان گزارش نشده و شرایط جاده‌ها از این نظر مساعد است.

