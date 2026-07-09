به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جابجایی یک میلیون و ۵۶۵ هزار مسافر از ابتدای سال جاری تاکنون در استان اظهار کرد: این میزان جابجایی در قالب ۱۲۹ هزار و ۳۵۲ سفر (سرویس) انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با بیان اینکه ۷۰ درصد جابجایی مسافران برون استانی و ۳۰ درصد درون استانی است تاکید کرد: بیشترین جابجایی مسافران از دو شهرستان عسلویه و بوشهر صورت گرفته است.

وی با اشاره به خدمات رسانی مستمر ناوگان حمل‌ونقل مسافربری استان ادامه داد: هم‌اکنون ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه در استان فعال هستند و بخش عمده نیاز حمل‌ونقل برون‌شهری را برعهده دارند.

فعالیت ۱۶۰۰ راننده حرفه‌ای

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر یادآور شد: خدمات این ناوگان با تلاش هزار و ۶۳۹ راننده حرفه‌ای و آموزش‌دیده ارائه می‌شود که نقش بسزایی در تأمین سفرهای ایمن در محورهای ارتباطی دارند.

رستمی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰ شرکت و شعبه حمل‌ونقل مسافربری در سطح استان فعالیت دارند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نظارت ها موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مسافران می شود، خاطرنشان کرد: مسافران می توانند پیشنهادات و انتقادات خود درخصوص نحوه خدمات رسانی ناوگان یا شرکت های مسافربری را به صورت شبانه روزی با شماره ۱۴۱ مطرح کرده تا توسط کارشناسان مرتبط با این حوزه پیگیری و نتیجه به مخاطبان اطلاع رسانی شود.