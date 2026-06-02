به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جابجایی بیش از یک میلیون مسافر طی ۲ ماهه سال جاری با ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: بخش عمده جابجایی مسافران به تردد پرسنل شاغل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اختصاص دارد که با استفاده از ناوگان عمومی صورت می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: در دو ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۲ هزار و ۴۰۴ مسافر با ناوگان عمومی در استان جابجا شده‌اند.

رستمی با اشاره به فعالیت هزار و ۴۵۳ دستگاه ناوگان در سطح استان افزود: هم‌اکنون ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی‌بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه در استان فعال هستند که بخش عمده نیاز حمل‌ونقل برون‌شهری از جمله نیروهای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را برعهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه خدمات این ناوگان با تلاش هزار و ۶۳۹ راننده حرفه‌ای و آموزش‌دیده ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: ترکیب جابجایی‌ها به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آن سفرهای برون‌استانی و ۳۰ درصد آن سفرهای درون‌استانی را شامل می‌شود.

نظارت دقیق بر ناوگان مسافربری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ شرکت و شعبه حمل‌ونقل مسافربری در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر ناوگان مسافربری تصریح کرد: کنترل وضعیت فنی ناوگان، رعایت نرخ‌های مصوب، نظارت بر کیفیت خدمات‌دهی در پایانه‌ها، کنترل مدارک و اسناد سفر و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی به‌صورت مستمر و دقیق در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مسافران انجام می‌شود و هموطنان گرامی می‌توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا شکایت در خصوص نحوه خدمات‌رسانی ناوگان یا شرکت‌های مسافربری را به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۴۱ مطرح کنند تا توسط کارشناسان مرتبط پیگیری و نتیجه به مخاطبان اطلاع‌رسانی شود.