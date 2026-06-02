۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۷

جابجایی بیش از یک میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی بوشهر

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از جابجایی بیش از یک میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جابجایی بیش از یک میلیون مسافر طی ۲ ماهه سال جاری با ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: بخش عمده جابجایی مسافران به تردد پرسنل شاغل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اختصاص دارد که با استفاده از ناوگان عمومی صورت می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: در دو ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۲ هزار و ۴۰۴ مسافر با ناوگان عمومی در استان جابجا شده‌اند.

رستمی با اشاره به فعالیت هزار و ۴۵۳ دستگاه ناوگان در سطح استان افزود: هم‌اکنون ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی‌بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه در استان فعال هستند که بخش عمده نیاز حمل‌ونقل برون‌شهری از جمله نیروهای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را برعهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه خدمات این ناوگان با تلاش هزار و ۶۳۹ راننده حرفه‌ای و آموزش‌دیده ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: ترکیب جابجایی‌ها به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آن سفرهای برون‌استانی و ۳۰ درصد آن سفرهای درون‌استانی را شامل می‌شود.

نظارت دقیق بر ناوگان مسافربری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ شرکت و شعبه حمل‌ونقل مسافربری در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر ناوگان مسافربری تصریح کرد: کنترل وضعیت فنی ناوگان، رعایت نرخ‌های مصوب، نظارت بر کیفیت خدمات‌دهی در پایانه‌ها، کنترل مدارک و اسناد سفر و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی به‌صورت مستمر و دقیق در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مسافران انجام می‌شود و هموطنان گرامی می‌توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا شکایت در خصوص نحوه خدمات‌رسانی ناوگان یا شرکت‌های مسافربری را به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۴۱ مطرح کنند تا توسط کارشناسان مرتبط پیگیری و نتیجه به مخاطبان اطلاع‌رسانی شود.

کد مطلب 6847590

