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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

تأکید مدیرعامل بانک مسکن بر خدمت‌رسانی شایسته به زائران و عزاداران

تأکید مدیرعامل بانک مسکن بر خدمت‌رسانی شایسته به زائران و عزاداران

مدیرعامل بانک مسکن و هیئت همراه با هدف بررسی وضعیت خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب به شهر مشهد مقدس سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، مدیرعامل بانک مسکن به همراه جعفر آقاملائی عضو هیئت‌مدیره بانک و جمعی از مدیران ارشد بانک، در بدو ورود به مشهد مقدس با حضور در موکب شورای هماهنگی بانک‌ها، در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران قرار گرفتند.

علی خورسندیان در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی موکب، بر ارائه خدماتی در شأن زائران و عزاداران تأکید کرد و گفت: خدمت به زائران امام رضا(ع) که اینک سوگوار شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب نیز هستند، توفیقی ارزشمند برای شبکه بانکی به ویژه خانواده بزرگ بانک مسکن است.

خورسندیان افزود: پذیرایی مناسب، برخورد شایسته، تأمین رفاه زائران و پاسخگویی مطلوب به نیازهای آنان، جلوه‌ای از فرهنگ خدمت‌رسانی است و امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته، خاطره‌ای ماندگار از این میزبانی در ذهن زائران ثبت شود.

برپایی موکب‌های فرهنگی و پذیرایی و اسکان مسافران و زائران

گفتنی است بانک مسکن در استان خراسان رضوی با آمادگی کامل و مشارکت فعال، تلاش دارد نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به عزاداران قائد شهید امت ایفا کند. تدارک موکب‌های فرهنگی و پذیرایی در محل برخی شعب مشهد، اختصاص چندین واحد اقامتی در زائرسرای بانک و شعبه مرکزی مشهد، تدارک هزاران اقلام پذیرایی، مشارکت در برپایی موکب‌های مشترک بانک‌ها در مشهد، نیشابور و سبزوار از جمله موکب شورای هماهنگی بانک‌ها در مشهد مقدس از مهم‌ترین اقدامات بانک مسکن در این استان است.

بانک مسکن با بسیج امکانات و ظرفیت‌های خود و در تعامل با شبکه بانکی کشور، تلاش دارد با ارائه خدمات مطلوب و میزبانی شایسته از زائران و عزاداران، سهمی مؤثر در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی و ابراز ارادت و وفاداری به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی ایفا کند.

کد مطلب 6883296
روح اله صابرزاده

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