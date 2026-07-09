به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، مدیرعامل بانک مسکن به همراه جعفر آقاملائی عضو هیئت‌مدیره بانک و جمعی از مدیران ارشد بانک، در بدو ورود به مشهد مقدس با حضور در موکب شورای هماهنگی بانک‌ها، در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران قرار گرفتند.

علی خورسندیان در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی موکب، بر ارائه خدماتی در شأن زائران و عزاداران تأکید کرد و گفت: خدمت به زائران امام رضا(ع) که اینک سوگوار شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب نیز هستند، توفیقی ارزشمند برای شبکه بانکی به ویژه خانواده بزرگ بانک مسکن است.

خورسندیان افزود: پذیرایی مناسب، برخورد شایسته، تأمین رفاه زائران و پاسخگویی مطلوب به نیازهای آنان، جلوه‌ای از فرهنگ خدمت‌رسانی است و امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته، خاطره‌ای ماندگار از این میزبانی در ذهن زائران ثبت شود.

برپایی موکب‌های فرهنگی و پذیرایی و اسکان مسافران و زائران

گفتنی است بانک مسکن در استان خراسان رضوی با آمادگی کامل و مشارکت فعال، تلاش دارد نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به عزاداران قائد شهید امت ایفا کند. تدارک موکب‌های فرهنگی و پذیرایی در محل برخی شعب مشهد، اختصاص چندین واحد اقامتی در زائرسرای بانک و شعبه مرکزی مشهد، تدارک هزاران اقلام پذیرایی، مشارکت در برپایی موکب‌های مشترک بانک‌ها در مشهد، نیشابور و سبزوار از جمله موکب شورای هماهنگی بانک‌ها در مشهد مقدس از مهم‌ترین اقدامات بانک مسکن در این استان است.

بانک مسکن با بسیج امکانات و ظرفیت‌های خود و در تعامل با شبکه بانکی کشور، تلاش دارد با ارائه خدمات مطلوب و میزبانی شایسته از زائران و عزاداران، سهمی مؤثر در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی و ابراز ارادت و وفاداری به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی ایفا کند.