معاون استاندار بوشهر: رژیم تروریستی آمریکا به چند نقطه استان حمله کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دشمن آمریکایی بار دیگر چند نقطه از استان بوشهر از جمله مناطق نظامی و غیرنظامی را مورد حمله قرار داد.

وی با اشاره به حمله دشمن آمریکایی به یک مرکز نظامی در نزدیکی شهر چغادک استان بوشهر بیان کرد: حریم پیرامونی نیروگاه اتمی و یک اسکله صیادی در شهرستان عسلویه نیز مورد حمله قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: در پی حمله دشمن آمریکایی به یک اسکله صیادی در روستای بنود شهرستان عسلویه قایق‌های صیادی اهالی منطقه دچار آتش‌سوزی شدند.

تلفات جانی گزارش نشده است

وی با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حملات نداشته ایم افزود: نیروهای امدادی در مناطق حادثه‌دیده حضور دارند.

جهانیان تاکید کرد: اخبار تکمیلی درباره ابعاد این حملات و میزان خسارت‌های احتمالی پس از جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.