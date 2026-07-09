https://mehrnews.com/x3cwSG ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ کد مطلب 6883356 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ بغض یک هموطن: از آقا میخوام ما را حلال کند مشهد مقدس - یک هموطن شرکت کننده در آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران گفت: از آقای شهید میخوام ما را حلال کند. دریافت 5 MB کد مطلب 6883356 کپی شد مطالب مرتبط تصویر خودروی حمل پیکر مطهر آقای شهید روایت خبرنگاران همدانی از داغ آقای شهید ایران توقف موقت فعالیت ایستگاه متروی میدان بسیج مشهد در پی ازدحام زائران روایت المیادین از سیل جمعیت و پرچمهای سرخ در مراسم تشییع امروز گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای آغاز مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد عشق و علاقه زائران حرم رضوی به آقای شهید ایران آمادهسازی خودروی ویژه حمل پیکر رهبر شهید انقلاب برچسبها آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب تشییع پیکر
نظر شما