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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

بغض یک هموطن: از آقا می‌خوام ما را حلال کند

بغض یک هموطن: از آقا می‌خوام ما را حلال کند

مشهد مقدس - یک هموطن شرکت کننده در آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران گفت: از آقای شهید می‌خوام ما را حلال کند.

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کد مطلب 6883356

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