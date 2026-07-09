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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

آغاز حملات موشکی ایران به اهداف آمریکایی در منطقه

آغاز حملات موشکی ایران به اهداف آمریکایی در منطقه

از دقایقی پیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حملات خود را علیه برخی اهداف آمریکایی در منطقه آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات دیشب رژیم تروریستی آمریکا به برخی نقاط و بنادر جنوبی کشور، از دقایقی پیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حملات خود را علیه برخی اهداف آمریکایی در منطقه آغاز کردند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، پایگاه علی‌السالم و بندر الشویخ در کویت هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که پایگاه‌های آمریکایی الزرقاء و موفق‌السلطی در اردن نیز زیر حملات سنگین موشکی ایران قرار دارند.

هم‌زمان، منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه ویکتوری در نزدیکی بغداد خبر می‌دهند.

جزئیات بیشتر درباره ابعاد این حملات و خسارات احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6883384
محسن صمیمی

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    نظرات

    • اورانیوم خالص IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
      13 1
      پاسخ
      رژیم تروریستی آمریکا در جنگ ۴۰ روزه مهمات کم آورده بود می خواست با یک تفاهم آتش بس کند تا هم تجدید قوا کند و هم نفت ذخیره نماید. ما باید حداقل یک ماه دیگر به حملات ادامه‌ می دادیم آمریکا شیطان رجیم است
    • IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      نجاست وجود پلید امریکا باید از منطقه ایران ازاله شود

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