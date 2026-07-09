آغاز حملات موشکی ایران به اهداف آمریکایی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات دیشب رژیم تروریستی آمریکا به برخی نقاط و بنادر جنوبی کشور، از دقایقی پیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حملات خود را علیه برخی اهداف آمریکایی در منطقه آغاز کردند.
بر اساس گزارشهای اولیه، پایگاه علیالسالم و بندر الشویخ در کویت هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتهاند. همچنین گزارشها حاکی از آن است که پایگاههای آمریکایی الزرقاء و موفقالسلطی در اردن نیز زیر حملات سنگین موشکی ایران قرار دارند.
همزمان، منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه ویکتوری در نزدیکی بغداد خبر میدهند.
جزئیات بیشتر درباره ابعاد این حملات و خسارات احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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