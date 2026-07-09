به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: سلام بر امت بصیر و غیرتمند که با حضور شگفتی ساز و تشییع ده‌ها میلیونی قائد شهید خود در ایران و عراق نشان دادند زمان، زمان پایان زورگویی قدرت‌ها و قرن، قرن غلبه اراده ملت‌ها است.

این فرماندهی افزود: سلام بر رزمندگان شجاع اسلام که با پاسخ کوبنده به تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا ثابت کردند سرنوشت نبرد را نه زیادی سلاح که قدرت ایمان تعیین می‌کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه بیان کرد: رزمندگانی که با تثبیت مدیریت بر تنگه هرمز و برقراری امنیت آن در دو هفته اخیر و با بازگشایی تدریجی آن، ظرفیت عبور و مرور را به حدود ۵۰ درصد ترددهای پیش از جنگ رساندند و در حال افزایش ظرفیت تردد شناورهایی هستند که با انضباط رعایت ضوابط امنیتی برای عبور از مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی، از نیروی دریایی سپاه پاسداران کسب مجوز می‌کنند. بار دیگر اعلام می‌کنیم بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند.

در این اطلاعیه آمده است: ماجراجویی ارتش تروریستی آمریکا و مداخله در تعیین مسیر تردد، علاوه بر آنکه پاسخ کوبنده ما را به دنبال خواهد داشت، روند بازگشایی تدریجی را نیز با اخلال جدی مواجه می‌کند و منافع کشورهای بهره‌بردار از تنگه هرمز را به مخاطره جدی می‌افکند.