به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره با انتشار تصاویری از حضور گسترده مردم ایران در خیابانهای مشهد مقدس نوشت، همزمان با آمادهشدن ایران برای برگزاری آیین تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس، جمعیت گستردهای در این شهر حضور یافتهاند.
به نوشته الجزیره مراسم تدفین در زادگاه رهبر شهید پس از یک هفته آیینهای تشییع، راهپیمایی و مراسم سوگواری در شهرهای مختلف ایران و همچنین عراق برگزار میشود.
الجزیره با اشاره به انتقال پیکر رهبر شهید از عراق به مشهد، گزارش داد که پیش از این مراسمهای باشکوهی در تهران، قم، نجف و کربلا برگزار شده و بنا بر اعلام سازمان حشد شعبی عراق، بیش از ۲.۳ میلیون نفر تنها در مراسم نجف شرکت کردهاند. همچنین گفته میشود میلیونها نفر در آیین تشییع تهران حضور یافتهاند؛ رویدادی که مقامات ایرانی از آن بهعنوان بزرگترین اجتماع مردمی در تاریخ معاصر کشور یاد کردهاند.
به نوشته الجزیره شرکتکنندگان در مراسم مشهد با در دست داشتن پرچمهای ایران، تصاویر آیتالله خامنهای و پلاکاردهایی با شعارهای انقلابی، خواستار انتقام از آمریکا شدند.
الجزیره همچنین گزارش داد که با وجود حملات دیشب آمریکا به مسیر راهآهن تهران-مشهد، مقامهای ایرانی اعلام کردهاند این حملات خللی در برگزاری مراسم ایجاد نکرده است.
علاوه بر الجزیره شبکه المیادین نیز گزارش داد که با وجود تجاوزات آمریکا علیه برخی خطوط ریلی، مردم از سراسر ایران خود را به مشهد رسانده اند تا در این مراسم شرکت کنند.
رسانه المشهد الیمنی نیز به این موضوع اشاره کرده است.
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