  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

آقای خراسان به دیارش رسید

آقای خراسان به دیارش رسید

مشهد مقدس - آقای شهید ایران به دیارش رسید.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6883431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار