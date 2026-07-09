https://mehrnews.com/x3cwVc ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰ کد مطلب 6883431 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰ آقای خراسان به دیارش رسید مشهد مقدس - آقای شهید ایران به دیارش رسید. دریافت 14 MB کد مطلب 6883431 کپی شد مطالب مرتبط عملیات مه پاشی در مسیر مراسم بدرقه آقای شهید ایران در مشهد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد - ۳ امروز همه در مشهد آمدند تصویری هوایی از شکوه حضور مردم در تشییع آقای شهید ایران در مشهد سنج و دمام زنی شیرازی ها در مشهد مقدس و در آئین تشییع پیکر آقای شهید برچسبها آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب مراسم تشییع
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