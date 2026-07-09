کربلا تا نجف عراق در وداع با امام شهید مقاومت یکپارچه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه‌ای با تشکر از ملت و دولت عراق، حضور میلیونی مردم این کشور در تشییع پیکر امام شهید مقاومت را «طوفانی از عزت و بیداری» خواند و تأکید کرد عصر سیطره آمریکا در منطقه به پایان رسیده است.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

عروج ملکوتی پرچمدار ایستادگی و آزادگی، امام شهید مقاومت، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) جهان اسلام را در غمی عمیق فرو برد، اما حماسه تاریخی بی‌نظیری که در ارض مقدس عراق رقم خورد، این اندوه بزرگ را به «طوفانی از عزت، اقتدار و بیداری» تبدیل کرد.

ملت بزرگ عراق؛آنچه در میزبانیِ گرم و برادرانه شما در وداع با قائد شهید امت و پرچمدار آزادگی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) به نمایش گذاشتید و با برگزاری باشکوهِ آیین وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید در کربلا و نجف، با مشارکت مردم عزیز و مقاوم از شیعیان و اهل سنت و با حمایت بی‌دریغ مراجع عظام عراق بویژه حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله العالی،حوزه علمیه نجف و نیز همه مسئولان و مقامات کشور دوست و برادرمان عراق عزیز ، جلوه‌ای کم‌نظیر از امید، عشق و وحدت را به تصویر کشید. این همایش حماسی، حضور میلیونی عاشقانه‌ی مردم مسلمان از هر مذهبی را در خود داشت؛ مجلسی که یادآور مراسم عظیم اربعین حسینی و گردهمایی گسترده‌ی مؤمنان در حسینیه ارض مقدس کربلا بود. جمعیت چشمگیر عزاداران نشان داد مرزهای جغرافیایی در این سوگواری مقدس معنایی ندارد و همه زیر پرچم امام حسین(ع) متحدانه گردآمده‌اند و حب الحسین یجمعنا.

این شکوه مردمی، نماد بارزی از وحدت امت اسلامی و وحدت دل‌های مسلمانان بود؛ مؤمنینی که از اقصی نقاط عراق قهرمان ، چه شیعه و چه اهل سنت، همه با عشق در این مراسم حضور یافتند. به راستی که خون این شهید گران‌قدر - که در راه دفاع از اسلام و عدالت نثار شد- مایه‌ی اتحاد و انسجام امت اسلامی گشت. چه عاشقانی که به پای قدم درآمده و با دلدادگی بی‌نظیر، پیام «استقلال و عزت و ایستادگی امت اسلامی» را فریاد زدند. این حضور میلیونی در کربلا و نجف، با شور حسینی و عشاق جبهه مقاومت همراه بود و دل‌ها را بار دیگر یکپارچه کرد.

و بدون تردید، این تشییع تاریخی، در دل خود پیامی روشن برای منطقه و جهان داشت که عصر سیطره آمریکا در منطقه به پایان خود رسیده و این منطقه جای فرعون‌های زمانه نیست و خون شهدا، جغرافیای جدیدی از عزت و مقاومت را ترسیم کرده است.

بار دیگر بر خود فرض می‌دانیم تا از همراهی دولت عراق و خدمات بی‌دریغ موکب‌های مردمی و نیروهای امنیتی عراق که سبب شد تشییع این رهبر مجاهد شهید امت در فضایی آکنده از احترام، نظم و شعور معنوی برگزار شود ، تشکر میکنم .این پیوند مقدس با عراق، ناگسستنی است؛ چرا که ریشه در اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت و تأیید الهی دارد.

امیدوارم یاد و نام امام شهیدمان همواره الگویی برای وحدت و مقاومت در امت اسلامی باشد و همواره همه ما را در مسیر عزت و اعتلای اسلام حفظ کند.

علی اکبر ولایتی

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی