https://mehrnews.com/x3cwVv ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ کد مطلب 6883445 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ عزاداری وشعارهای دانشجویان نیجریه در آیین تشییع پیکر امام شهید در مشهد مشهد مقدس - دانشجویان نیجریه ای در عزای آقای شهید ایران در شهر مشهد عزاداری کرده و شعار انتقام سر دادند. دریافت 5 MB کد مطلب 6883445 کپی شد مطالب مرتبط مشهد در دریای جمعیت؛ تشییع باشکوه «آقای شهید ایران» تشییع پیکر آقای شهید ایران در مشهد مقدس عملیات مه پاشی در مسیر مراسم بدرقه آقای شهید ایران در مشهد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد - ۳ تصویری هوایی از شکوه حضور مردم در تشییع آقای شهید ایران در مشهد برچسبها آقای شهید ایران تشییع شهدا تشییع رهبر شهید انقلاب
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