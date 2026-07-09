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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

عزاداری وشعارهای دانشجویان نیجریه در آیین تشییع پیکر امام شهید در مشهد

عزاداری وشعارهای دانشجویان نیجریه در آیین تشییع پیکر امام شهید در مشهد

مشهد مقدس - دانشجویان نیجریه ای در عزای آقای شهید ایران در شهر مشهد عزاداری کرده و شعار انتقام سر دادند.

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کد مطلب 6883445

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