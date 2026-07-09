مشهد در دریای جمعیت؛ تشییع باشکوه «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر «آقای شهید ایران» از حدود ۳۰ دقیقه پیش در خیابان امام رضا(ع) مشهد آغاز شد؛ خیابانی که امروز نه فقط مسیر یک تشییع، بلکه گذرگاه اشک، حماسه و دلدادگی مردمی است که از سراسر ایران خود را به جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) رساندهاند.
سیل خروشان جمعیت به اندازهای گسترده است که هیچ قاب زمینی توان به تصویر کشیدن عظمت این حضور را ندارد. تنها دوربینهایی که از ساعتها قبل بر فراز ساختمانهای مشرف به خیابان امام رضا(ع) مستقر شدهاند، شاید بتوانند تنها گوشهای از این دریای بیکران انسانهای عاشق را ثبت کنند؛ حضوری که بیش از آنکه در تصویر بگنجد، در حافظه تاریخ ماندگار خواهد شد.
امروز مشهد تنها میزبان یک مراسم تشییع نیست؛ شهر، آغوش خود را به روی میلیونها دلداده گشوده است. اشکها جاری است، نوحهها طنینانداز شده و هر قدم، حکایت از عهدی دارد که مردم با شهید خود بستهاند؛ عهدی که با گذر زمان فراموش نخواهد شد.
حجم بیسابقه جمعیت در مسیر اصلی تشییع باعث شده است بخشی از حاضران، بهویژه بانوان، سالمندان و کودکان، برای جلوگیری از ازدحام به کوچههای اطراف خیابان امام رضا(ع) هدایت شوند. این کوچهها نیز اکنون مملو از جمعیتی است که هرچند از مسیر اصلی فاصله گرفتهاند، اما دلهایشان همچنان با کاروان تشییع همراه است و لحظهای از بدرقه شهیدشان چشم برنمیدارند.
پرچمهای سرخ خونخواهی و پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران بر فراز دستان مردم به اهتزاز درآمده و فضای مراسم با شعارهای «حیدر حیدر»، «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیهات منا الذله» طنینانداز شده است. افزون بر این، پلاکاردهای متعددی در دستان مردم دیده میشود که در کنار اعلام وفاداری به آرمانهای شهید، مطالبه برخورد قاطع با دشمنان و عاملان این جنایت را فریاد میزنند.
مشهد امروز روایتگر وداعی است که در آن اشک و حماسه در هم آمیختهاند؛ وداعی که نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی تازه از ماندگاری نام شهید در حافظه مردم ایران است.اگر بخواهید، میتوانم این متن را به سبک کاملاً میدانی و لحظهبهلحظه خبرگزاری مهر نیز بازنویسی کنم تا حس حضور خبرنگار در صحنه پررنگتر شود.
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