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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

صدای روضه و شعارهای حماسی از جای جای مشهد مقدس

صدای روضه و شعارهای حماسی از جای جای مشهد مقدس

مشهد- صدای روضه و شعارهای حماسی از جای جای مشهد مقدس با حضور جمعیت کم نظیر زائران شنیده می‌شود.

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کد مطلب 6883500

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