https://mehrnews.com/x3cwWC ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰ کد مطلب 6883500 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰ صدای روضه و شعارهای حماسی از جای جای مشهد مقدس مشهد- صدای روضه و شعارهای حماسی از جای جای مشهد مقدس با حضور جمعیت کم نظیر زائران شنیده میشود. دریافت 47 MB کد مطلب 6883500 کپی شد مطالب مرتبط رهبر شهیدم؛ مردم ادامه دهنده راه شما هستند تا زمان ظهور حضور پرشور عزاداران رهبر شهید در مشهدالرضا(ع) اجتماع مردم آستانه اشرفیه همزمان با مراسم تشییع در مشهد برچسبها مشهد مقدس رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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