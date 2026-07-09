  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

عزاداری مردم بوشهر همزمان با بدرقه قائد شهید امت برگزار شد

عزاداری مردم بوشهر همزمان با بدرقه قائد شهید امت برگزار شد

بوشهر- همزمان با آیین بدرقه قائد شهید امت ، مردم مؤمن و ولایت‌مدار بوشهر با حضور گسترده در مراسم عزاداری، مسیر چهارراه توحید تا گلزار شهدای بوشهر را با سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی پیمودند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آیین بدرقه قائد شهید امت در مشهد مقدس ، مراسم عزاداری و سوگواری عصر پنجشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در شهر بوشهر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با حرکت از چهارراه توحید به سمت گلزار شهدای بوشهر، ضمن سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام را گرامی داشتند.

عزاداری مردم بوشهر همزمان با بدرقه قائد شهید امت برگزار شد

حاضران در این مراسم همچنین با سر دادن شعارهای انقلابی و اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر تداوم راه شهدا، حفظ وحدت و استکبارستیزی تأکید کردند.

عزاداری مردم بوشهر همزمان با بدرقه قائد شهید امت برگزار شد

این آیین با حضور گسترده مردم و در فضایی آکنده از حزن و اندوه تا گلزار شهدای بوشهر ادامه یافت و شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد امام شهید امت و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

عزاداری مردم بوشهر همزمان با بدرقه قائد شهید امت برگزار شد

کد مطلب 6883538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها