عزاداری مردم بوشهر همزمان با بدرقه قائد شهید امت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آیین بدرقه قائد شهید امت در مشهد مقدس ، مراسم عزاداری و سوگواری عصر پنجشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در شهر بوشهر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با حرکت از چهارراه توحید به سمت گلزار شهدای بوشهر، ضمن سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام را گرامی داشتند.

حاضران در این مراسم همچنین با سر دادن شعارهای انقلابی و اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر تداوم راه شهدا، حفظ وحدت و استکبارستیزی تأکید کردند.

این آیین با حضور گسترده مردم و در فضایی آکنده از حزن و اندوه تا گلزار شهدای بوشهر ادامه یافت و شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد امام شهید امت و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.