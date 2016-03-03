به گزارش خبرنگار مهر، مهدى چمران عصر پنجشنبه با همراهى رئيس شوراى اسلامى شهر بوشهر، رئيس موسسه فرهنگى ورزشى شهردارى بوشهر و تعداد ديگرى از اعضاى شوراى اين شهر و مسئولان شهر و استان، در محل گلزار شهداى بهشت صادق شهر بوشهر حضور يافتند.

در ابتداى اين مراسم، گروه سمفونيك ارتش جمهورى اسلامى ايران، حاضران در اين مراسم را با نواختن آهنگ سرود ملى ايران همراهى كرد.

سپس يكى از فرزندان شهداى بوشهر با قرائت دكلمه اى، از مهمان ويژه مراسم استقبال كرد و به ايشان خوش آمد گفت.

در ادامه اين آئين، مهدى چمران و ساير همراهان وى قبور مطهر شهدا را گل افشانى كردند.

در پايان اين مراسم، شركت كنندگان با حضور در كنار قبور مطهر شهداى گمنام و قرائت فاتحه، ياد ايشان را گرامى داشتند.

رژه اسكيت سواران از پارك شورا تا گلزار شهداى بوشهر

در دومين روز از هفته نكوداشت بوشهر، مراسم رژه اسكيت سواران از محل پارك شورا تا گلزار شهداى بهشت صادق شهر بوشهر انجام شد.

در ادامه برنامه هاى متنوع هفته نكوداشت بوشهر، تعدادى از نوجوانان و جوانان ورزشكار بوشهرى در حركتى زيبا و هماهنگ مسير ياد شده را طى كرده و در محل گلزار شهداى بوشهر حضور يافتند.

حضور اسكيت سواران بوشهرى با حضور مهدى چمران، رئيس شوراى عالى استانهاى كشور و هيئت همراه وى در گلزار شهداى بوشهر همزمان شد.

اين ورزشكاران، در محوطه باز گلزار شهداى بهشت صادق بوشهر و جلوى حاضرين در اين مكان، رژه اسكيت اجرا كردند.

اسكيت سواران در پايان به جمع حاضرين پيوسته و با حضور بر قبور مطهر شهدا و گل افشانى اين مكان، ياد شهداى انقلاب را گرامى داشتند.

گفتنى است برنامه هاى روز دوم هفته نكوداشت بوشهر با برگزارى كارناوال شادى و جنگ شادى طى دقايقى ديگر و تا پاسى از شب ادامه خواهد داشت.