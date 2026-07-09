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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

بسکتبالیست تازه وارد ایران در جمع برترین‌های انتخابی جام جهانی

بسکتبالیست تازه وارد ایران در جمع برترین‌های انتخابی جام جهانی

علیرضا شریفی در جمع بازیکنانی قرار گرفت که در پنجره سوم انتخابی جام جهانی بسکتبال برای نخستین بار در ترکیب تیم ملی کشورشان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فیبا در گزارشی به معرفی برترین بازیکنانی پرداخت که برای اولین بار در پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، پیراهن تیم ملی کشور خود را بر تن کردند. در بین این بازیکنان، نام علیرضا شریفی نیز دیده می‌شود.

در این گزارش آمده است:

ایران همچنان به تلفیق جوانی و تجربه ادامه می‌دهد و علیرضا شریفی می‌تواند یک ستاره با استعداد جدید در این مسیر باشد. فوروارد ۲۲ ساله در جریان سه پیروزی تیم ملی ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی و صدرنشینی در مرحله اول برای تیم خود به میدان رفت. ابعاد و شرایط فیزیکی مناسب شریفی دقایق با ارزشی را در اختیار تیم ملی ایران قرار داد و نشانه ای دیگر از آینده درخشان بسکتبال این کشور بود.

کد مطلب 6883547

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