تشکیل اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور محمد جمشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که پنجره چهارم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ و بازی های آسیایی ناگویا را در پیش دارد، دور جدید تمریناتش را از روز دوشنبه (۲۹ تیر) در تهران آغاز می کند.

۱۶ بازیکن به این مرحله از اردوی آماده سازی دعوت شده اند و از جمله محمد جمشیدی که بعد از چند مرحله غیبت در جمع اردونشینان قرار گرفته است. این در حالی است که ارسلان کاظمی و آرمان زنگنه که در اردوهای قبلی حضور داشتند و با تیم ملی بسکتبال در پنجره سوم انتخابی جام جهانی هم شرکت داشتند، در این اردو غایب هستند.

اردونشینان تیم ملی بسکتبال به این شرح هستند:

۱- محمد جمشیدی

۲- مهدی جعفری

۳- مهدی حیدری

۴- خشایار علی اکبری

۵- حسین مکاریان

۶- اشکان جعفری

۷- نوید رضایی فر

۸- پیتر گیرگوریان

۹-علیرضا شریفی

۱۰- رایان صالحی‌راد

۱۱- جلال اقامیری

۱۲- سالار طاهری

۱۳- مرتضی طاهری

۱۴- حسن علی اکبری

۱- امیرحسین طوسیان

۱۶- محمد جلالی

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ طی روزهای ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر برگزار می شود و تیم ملی بسکتبال در آن شرکت خواهد داشت. پیش از این بازی ها، ملی پوشان بسکتبال دیدارهای خود را در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی برگزار می کنند. این دیدارها ۶ و ۸ شهریور به ترتیب برابر نیوزیلند و فیلیپین برگزار می شود. فیلیپین میزبان هر دو دیدار است.