به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر رهبر شهید امت، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، پس از چهار منزل تشییع در تهران، قم، نجف و کربلا امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه به مشهد مقدس رسید تا پس از بدرقه باشکوه میلیون ها نفر در جوار مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به خاک سپرده شود.

هم اکنون مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای در حرم مطهر امام هشتم در حال برگزاری است.

از آنجایی که معمولا اموات در صبح و ظهر تدفین می شوند و نماز میت نیز پس از نماز مغرب و عشا خوانده می شود طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی نماز شب اول قبر کسی که بعد از نماز عشا تدفین می شود این است که نماز میت باید در همان شب خوانده شود. پس با این حساب نماز شب اول قبر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان را امشب پس از تدفین می توان خواند.

نماز دو رکعتی شب اول قبر که به آن نماز لیله الدفن و نماز وحشت نیز گفته می شود در اولین شب از خاکسپاری فرد مسلمان خوانده می‌شود.

روش اول خواندن نماز شب اول قبر

• در این روش در رکعت اول سوره حمد و سپس آیة الکرسی خوانده می شود. طبق نظر برخی از علما خواندن آیة الکرسی تا “هو العلی العظیم” کافی است و دیگر نیازی به خواندن سوره توحید نمی‌باشد.

• پس از رکوع و سجده، در رکعت دوم باید سوره حمد و ده مرتبه سوره قدر خوانده شود.

• در پایان نماز شب اول قبر نمازگزار باید بگوید: “اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان” که به جای کلمه فلان باید نام شخص فوت شده و پدرش ذکر گردد.

روش دوم خواندن نماز شب اول قبر

• در این روش پس از خواندن سوره حمد باید آیة الکرسی تا “فیها خالدون” یک بار خوانده شود.

روش سوم خواندن نماز شب اول قبر

• در این روش پس از نیت باید سوره حمد و دو مرتبه سوره توحید قرائت شود.

• بعد از رکوع و سجده، در رکعت دوم باید بعد از خواندن سوره حمد، 10 مرتبه سوره تکاثر قرائت شود.

• در پایان نماز بگویید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر ذلک المیت فلان ابن فلان (که به جای اولین فلان باید نام متوفی و در جای دومین فلان باید نام پدر متوفی گفته شود).

مستحب است برای هر میت یک نماز جداگانه خوانده شود. البته نماز مشترک برای چند میت نیز به امید ثواب مانعی ندارد.

اسامی شهدا به همراه نام پدر آنان بدین شرح است:

سیدعلی‌ فرزند سیدجواد (امام شهید امت‌اسلامی)

سیده بشری فرزند سیدعلی (دختر امام)

مصباح‌الهدی فرزند محمدباقر (داماد امام)

زهرا فرزند غلامعلی (عروس امام)

زهرا فرزند محمدجواد (نوه امام)