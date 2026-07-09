یادداشت مهمان - عباس محمدیان، پژوهشگر حکمرانی اجتماعی؛ شاید باورتون نشه ولی توی مشهد هم کامیون حمل پیکرها رو از میانه راه (چهارراه دانش) در مسیر دیگری بردند و به جایی که مردم از صبح زود مطابق با وعدهها منتظر بودند، نیاوردند.
همه نگران سلامت مردم هستیم، ولی این کارها بیاحترامی و عدم صداقت است. توجه به سلامت جسم مردم و عدم توجه به سلامت روان سوگواران است. توجه به ابعاد امنیتی موضوع و عدم توجه به ابعاد اجتماعیِ آن است.
ساعات پایانی پیش از دفن پیکر رهبری است و باز هم بخش بزرگی از مردم که اینجا بودند احساس فریبخوردگی دارند، احساس ناراحتی از کسانی که ظاهراً اینطور با آنها بازی کردند.
اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی محصول زمان است، محصول توجه به مردم و خواست آنها در همین مسئلههایی که به چشممان نمیآید! و بعد توقع میکنیم در مسئلههای کلانتر به ما و حرفمان اعتماد داشته باشند!
پژوهشگر حکمرانی اجتماعی در یادداشتی به اهمیت اعتماد سرمایه اجتماعی و نقش آن در بهبود شیوه حکمرانی مسئولان پرداخته است.
یادداشت مهمان - عباس محمدیان، پژوهشگر حکمرانی اجتماعی؛ شاید باورتون نشه ولی توی مشهد هم کامیون حمل پیکرها رو از میانه راه (چهارراه دانش) در مسیر دیگری بردند و به جایی که مردم از صبح زود مطابق با وعدهها منتظر بودند، نیاوردند.
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