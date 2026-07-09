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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

انفجار گاز در اهواز ساعت ۱۵ بوده‌است؛ بعد از آن انفجاری رخ نداده است

انفجار گاز در اهواز ساعت ۱۵ بوده‌است؛ بعد از آن انفجاری رخ نداده است

اهواز - حادثه انفجار گاز در اهواز ساعت ۱۵ بوده و بعد از آن حادثه مشابه در اهواز رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که حادثه انفجار گاز در منطقه حصیر آباد اهواز حوالی ساعت ۱۵ بوده و بعد از آن حادثه مشابهی رخ نداده است این در حالی است که شایعه مربوط به شنیدن صدای انفجار در اهواز ساعت ۲۱ منتشر شد.

متاسفانه تاکنون پاسخگویی مناسبتی در خصوص تکذیب یا تایید شایعه شنیدن صدای انفجار در اهواز از سوی مسئولان متولی امر انجام نشده است.

در همین زمینه سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از وقوع انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی ۲ طبقه در منطقه حصیرآباد اهواز خبر داد و گفت: این حادثه‌ دو مصدوم بر جای گذاشت و به ساختمان خسارت وارد شد.

مریم شهریاری بیان کرد: وقوع انفجار ناشی از نشت گاز شهری در یک ساختمان مسکونی ۲ طبقه در خیابان سه حصیرآباد رخ دا

د.

کد مطلب 6883621

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