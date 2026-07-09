به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ ارمی پنجشنبه شب در نشست بررسی موانع و مشکلات پروژههای حوزه راهداری شهرستان با حضور جمعی از پیمانکاران پروژههای راهسازی با تأکید بر رویکرد نظارت میدانی و پیگیری مستمر فرمانداری اظهار کرد: رفع مشکلات پروژهها و اجرای مصوبات در کوتاهترین زمان ممکن از اولویتهای مجموعه فرمانداری است و بازدیدهای میدانی و ارتباط مستقیم با مجریان تا تکمیل پروژهها ادامه خواهد داشت.
معاون عمرانی فرمانداری تنگستان ضمن استماع مسائل مطرحشده در این نشست، بر افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اداره راهداری برای رفع موانع تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرحشده با پیگیری فرماندار شهرستان و همکاری دستگاههای مرتبط در کوتاهترین زمان ممکن دنبال خواهد شد.
این نشست در راستای پیگیریهای مستمر فرماندار تنگستان، برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی، رفع موانع اجرایی و نظارت مستمر بر روند پیشرفت طرحها تشکیل شد.
در ادامه، پیمانکاران پروژههای محور اهرم–دلوار، تعریض و بهسازی دلوار–محمدعامری، واریانت اهرم–فراشبند، قطعه دوم اهرم–فراشبند، محور بوالخیر–عامری، محور انباری–قباکلکی–باغک، روشنایی کمربندی اهرم، محور محمدعامری–باشی و دیگر طرحهای راهداری، مسائل و مشکلات خود از جمله کمبود قیر، تأمین مصالح، تخصیص اعتبارات، معارضات محلی و شرایط آبوهوایی را مطرح کردند.
در پایان این نشست، تعیین زمانبندی جدید برای برخی پروژهها، تشکیل کمیته نظارت مشترک و برنامهریزی برای بازدیدهای هفتگی از محل اجرای طرحها به تصویب رسید.
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