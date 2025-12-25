به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگارمی عصر پنجشنبه به همراه رئیس اداره راهداری حمل و نقل جادهای شهرستان از چند پروژههای عمرانی راهداری بازدید کرد و بر ضرورت تسریع در اجرای آنها تأکید کرد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان در این بازدید که با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط انجام شد، وضعیت پیشرفت فیزیکی هر پروژه را مورد بررسی قرار داد و خواستار رفع موانع و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی شد.
تنگارمی با بیان اینکه این پروژهها در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و عمرانی شهرستان از اولویت بالایی برخوردارند، تأکید کرد: تعداد پروژههایی که درصد فیزیکی بالایی دارند از این طرحها باید تا دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۴ یا به بهرهبرداری برسند یا به مرحله کلنگ زنی برسند.
وی بیان کرد: پروژههای مورد بازدید تعریض محور خیراندیش گمرکات، قطعه در حال ساخت بزرگراه دیر – بوشهر، پروژه تعریض محور عامری – خورشهاب، تعریض محور بولخیر – عامری، پروژه تعریض محور دلوار – محمدعامری – باشی، واریانت اهرم – فراشبند، پروژه ساماندهی ورودی شهر اهرم بود.
وی همچنین از تلاش مدیران و پیمانکاران این پروژهها تقدیر و بر لزوم نظارت مستمر و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در حین اجرا تأکید کرد.
تنگ ارمی در پایان گفت: انتظار میرود با بهرهبرداری از این طرحها، شاهد بهبود محسوس در زمینه ترابری، اقتصاد و رفاه عمومی در سطح شهرستان تنگستان باشیم.
