  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۶

برگزاری مراسم شام غریبان رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه مردم ارومیه

برگزاری مراسم شام غریبان رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه مردم ارومیه

ارومیه - در تجمع شبانه، مردم ارومیه با برگزاری شام غریبان به یاد رهبر شهید انقلاب اشک ماتم ریختند.

دریافت 21 MB
کد مطلب 6883663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها