https://mehrnews.com/x3cwZW ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۶ کد مطلب 6883663 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۶ برگزاری مراسم شام غریبان رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه مردم ارومیه ارومیه - در تجمع شبانه، مردم ارومیه با برگزاری شام غریبان به یاد رهبر شهید انقلاب اشک ماتم ریختند. دریافت 21 MB کد مطلب 6883663 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و یکمین شب اجتماع مردم کرج در دفاع از ولایت دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بیقرار است تجمع شبانه مردم ارومیه در خونخواهی رهبر شهید انقلاب میدانداری شهرکردیها در موج ۱۳۱ عزاداری مردم سلماس به یاد رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه برچسبها تجمع مردمی مراسم شام غریبان ارومیه
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