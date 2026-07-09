https://mehrnews.com/x3cwZF ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ کد مطلب 6883649 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ عزاداری مردم سلماس به یاد رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه ارومیه - مردم ولایی سلماس پنجشنبه شب در تجمع شبانه به یاد رهبر شهید انقلاب عزاداری کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6883649 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع باشکوه مردم در مازندران عزاداری آقای شهید ایران در ساری قم در تشییع رهبر شهید حماسه آفرید؛ایجاد زیرساختهای شایسته مطالبه مردم دوران جدیدی را با راهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای آغاز کردهایم برگزاری مراسم شام غریبان رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه مردم ارومیه برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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