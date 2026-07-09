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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

عزاداری مردم سلماس به یاد رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه

عزاداری مردم سلماس به یاد رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه

ارومیه - مردم ولایی سلماس پنجشنبه شب در تجمع شبانه به یاد رهبر شهید انقلاب عزاداری کردند.

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کد مطلب 6883649

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