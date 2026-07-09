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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بی‌قرار است

دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بی‌قرار است

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب را در صد و سی و یکمین شب عاشقی و دلتنگی ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6883647

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