https://mehrnews.com/x3cwZC ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ کد مطلب 6883647 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بیقرار است اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب را در صد و سی و یکمین شب عاشقی و دلتنگی ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6883647 کپی شد مطالب مرتبط وداع مردم دیار آفتاب با رهبر شهید همپا با تشییع کنندگان در مشهد صد و سی و یکمین شب عهد؛ خمین در سوگ و بیعت صد و سی و یکمین شبِ حمایت مردم شازند از ولایت فقیه شب صدو سیویکم تجمع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر معظم انقلاب صد و سی و یکمین شب میدانداری مردم کمیجان در بیعت با ولایت فقیه بی قراری مردم دیار آفتاب در سوگ آقای شهید ایران برگزاری مراسم شام غریبان رهبر شهید انقلاب در تجمع شبانه مردم ارومیه آیین وداع با قائد شهید امت در حسینیه شهدای اراک تشییع رهبر شهید؛ رفراندوم ملی برای بقای نظام و تجلی قدرت نرم برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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