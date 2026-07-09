دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بی‌قرار است

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب را در صد و سی و یکمین شب عاشقی و دلتنگی ملاحظه می کنید.