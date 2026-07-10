رمز پیروزی ملت ایران اتحاد، همبستگی و تبعیت از فرامین رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی حسینی شامگاه پنجشنبه در مراسم شام غربیان امام شهید در میدان انقلاب شهر زنجان با بیان اینکه در فراق امام شهید دلهای ایرانیان محزون است، گفت: به برکت هدایت ها، رهبری ها و تربیت های آن مرد بزرگ فرصت پیدا نکرده بودیم به فراق بیندیشیم و امشب یک ملت، در غم فراق رهبر شهید محزون است و با گذشت چند ماه از شهادت رهبری و با برگزاری مراسم های تشییع بی نظیر، مردم ایران حماسه آفریدند.

وی افزود: اندوه ملتی که از جنس اندوه عاشورا باشد، زنده کننده و احیا کننده است و شهادت ها، فرمول به هم ریختن محاسبات دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه ملت ایران در تمام نقاط کشور یکصدا، شعار خونخواهی، قیام دائمی امام شهید یا لثاراث الحسین سر می دهند، گفت: ملت امام حسین تا آمران، قاتلان و بانیان شهادت رهبر شهید، فرمانده هان، دانشمندان غیور، مردم بیگناه را نگرفته است، هرگز آرام نخواهند نشست.

حسینی افزود: مردم بصیر و انقلابی بدانند که مثل همیشه بدعهدی دشمن آشکار شد و دشمن شرور، سفاک و هتاک پیمان شکنی کرد و در قاموس او وفای به عهد وجود ندارد.



وی ادامه داد: معلوم بود، این دشمن هیچ عهد و پیمانی را وفادار نخواهد بود و امروز همه اقشار جامعه در هر لباسی وفای به عهد خواهد کرد و با جهاد تبیین، اقتصاد مقاومتی، حضور در صحنه، میدان، خیابان و با طراحی دقیق برای مواجهه با دشمن شیطان صفت آماده اند.



نماینده ولی فقیه در استان زنجان با قدردانی از اقدامات به هنگام و پاسخ قوای مسلح در برابر شرارت های دشمن، گفت: این دشمن شیطان صفت در لحظاتی که مردم در حال تشییع رهبری بودند، از هر هتاکی، تجاوز و حمله ای مضایقه نکرد.



حسینی افزود: پاسخ دندان شکن به دشمن داده و او را مایوس خواهیم کرد و در این ایام ده ها میلیون زن و مرد در ایران، کشور عراق در مراسم تشییع بی نظیر رهبر شهید شرکت کردند.



وی با تاکید بر اینکه مردم بدانند که پیروز میدان هستیم و نباید فریب تبلیغات دشمن راخورد، ادامه داد: اجازه ندهیم دشمن با روایت فتح کشور را مخدوش کنند.



حسینی با بیان اینکه عالمیان نظاره گر هستند که دشمن چگونه در حال افول و به دست و پا افتادن است، افزود: رمز پیروزی ملت ایران اتحاد، همبستگی و گوش جان سپردن به فرامین رهبری است.



و ی، با بیان اینکه طبق پیش بینی امام شهید رژیم جعلی اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید خاطر نشان کرد :روزی را خواهیم دید که بر روی نقشه این کره خاکی چیزی به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت.



نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به شهادت یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی(عج) سپاه استان زنجان یوسف محمدی اشاره کرد و گفت: او در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت به فیض شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست که پیکر او هم به شهر زنجان آمد.



وی با بیان اینکه شهادت ها امت و کشور را ا مقاوم کرده و این رمز، پیروزی حق بر باطل است گفت: ملت ایران در فقدان رهبر شهید، عزادار هستند، اما حضور در میدان به معنای عهد و پیمان با ولایت و شناخت به هنگام دشمن و خونخواهی است.