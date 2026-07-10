به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک بررسی جدید نشان می‌دهد که مکمل "کراتین"، این پتانسیل را دارد، اما شواهد هنوز کاملاً اثبات نمی کند.

کراتین به سلول‌ها کمک می‌کند تا انرژی تولید کنند. بدن آن را به طور طبیعی تولید می‌کند، و می‌توانید آن را از غذاهایی مانند گوشت، مرغ و ماهی و مکمل‌ها نیز دریافت کنید.

در حالی که کراتین بیشتر به دلیل پشتیبانی از عملکرد عضلات شناخته شده است، در مغز نیز یافت می‌شود و محققان را بر آن داشته است تا تأثیر آن را بر سلامت روان بررسی کنند.

آنها پنج کارآزمایی بالینی تصادفی شامل 238 فرد مبتلا به افسردگی یا اختلال دوقطبی را بررسی کردند.

دو مطالعه در افراد مبتلا به اختلال افسردگی حاد، مزایایی را نشان دادند- یکی نشان داد که افزودن کراتین به داروی ضد افسردگی اسیتالوپرام علائم را بهبود می‌بخشد. دیگری نشان داد که این مکمل اثرات درمان شناختی رفتاری را افزایش می‌دهد.

سه آزمایش دیگر، از جمله یکی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی، هیچ فایده‌ای نشان ندادند.

به طور کلی، کراتین عوارض جانبی عمدتاً خفیفی مانند ناراحتی گوارشی داشت.

اما دو شرکت‌کننده مبتلا به اختلال دوقطبی هنگام مصرف مکمل، دچار هیپومانیا یا شیدایی شدند.

محققان گفتند که این یافته‌ها برای افسردگی امیدوارکننده است، اما قطعی نیست و افزودند که قبل از اینکه کراتین به عنوان یک درمان توصیه شود، مطالعات بزرگتر و طولانی‌تری مورد نیاز است.

«بسام جریوس فارث»، دانشجوی پزشکی دانشگاه اتاوا در کانادا و نویسنده ارشد، گفت: «این سیگنال جالب است، اما قطعی نیست. دو آزمایش به یک جهت و سه آزمایش به جهت دیگر اشاره کردند. این نوع شواهدی نیست که شما بر اساس آن عمل بالینی را تغییر دهید. بلکه به شما می‌گوید این سوال ارزش بررسی بیشتر را دارد.»