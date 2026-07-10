آسم شدید اغلب با سایر مشکلات جدی سلامتی همراه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که تقریباً همه افراد مبتلا به آسم حداقل مبتلا به یک مشکل عمده سلامتی دیگر هم هستند و اکثر آنها از سه یا بیشتر از سه عارضه رنج می‌برند.

دکتر «رامش کوروکولاراتچی»، محقق ارشد و استاد پزشکی تنفسی و آلرژی در دانشگاه ساوت‌همپتون در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «الگوهایی که ما پیدا کردیم با میزان کنترل آسم، تعداد دفعات وقوع حملات و درمان‌های مورد نیاز مرتبط بود.»

برای این مطالعه، محققان میزان۲۳ بیماری دیگر را در بین نزدیک به ۲۷۰۰ بیمار مبتلا به آسم شدید که در ۱۱ کشور اروپایی زندگی می‌کنند، ردیابی کردند.

نتایج، سه پروفایل متمایز را در بین بیماران شناسایی کرد:

- پوکی استخوان به علاوه افزایش وزن با مصرف زیاد استروئید مرتبط است

- آلرژی‌های شدید، از جمله اگزما به علاوه تب یونجه

- عفونت‌های مزمن سینوس و التهاب در کنار ایجاد پولیپ بینی

محققان با شناسایی این الگوها گفتند که ممکن است بتوانند درمان‌های مؤثرتری را برای بیمارانی که بیشترین آسیب را از آسم دیده‌اند، ارائه دهند.

دکتر «آنا فریمن»، محقق ارشد و مشاور تنفسی در بیمارستان دانشگاه ساوت‌همپتون، گفت: «افراد مبتلا به آسم شدید اغلب با بار سنگینی از سایر بیماری‌ها زندگی می‌کنند، اما تاکنون به طور کامل نمی‌دانستیم که چگونه آنها با هم مرتبط هستند.»

فریمن در این بیانیه گفت: «با نتایج خود، می‌توانیم کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را که در حال حاضر برای کنترل آسم شدید خود تلاش می‌کنند، بهبود بخشیم.»