بیانیه ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق درباره حضور میلیونی در مراسم تشییع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق پس از تشییع پرشور رهبر شهید ایران در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی بیانیهای صادر کرد.
این ائتلاف خطاب به ملت عراق نوشت: ای مردم وفادار عراق، ای فرزندان مرجعیت عالیقدر دینی و پاسداران ارزشهای وفاداری و عزت، ای فرزندان عشایر اصیل و بزرگوار، شما بار دیگر ثابت کردید که اهل وفا و کرامت هستید. شما ثابت کردید که کسانی را که در کنارتان ایستادند و از آرمانهایتان حمایت کردند، فراموش نمیکنید. شما با مشارکت گسترده و احساسات خالصانهتان، والاترین معانی وفاداری را در تشییع پیکر پاک شهید امت، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و شهدای خانواده ایشان، تجسم بخشیدید.
در بیانیه این ائتلاف آمده است: همانا این حضور چشمگیر و احساسات خالصانهای که ابراز داشتید، بیانگر اصالتتان و پایبندیتان به ارزشهای دینی، ملی و اخلاقی شماست و نشاندهنده عمق وفاداری به کسانی است که در راه آرمانهای امت فداکاری کردند.
این ائتلاف بیان کرد: در همین راستا صمیمانه از تمامی شرکتکنندگان، تمامی کسانی که در سازماندهی و برگزاری این مراسم و پوشش آن مشارکت داشتند و استانداریهای نجف اشرف و کربلای معلی به خاطر حسن سازماندهی و استقبال قدردانی میکنیم. از خداوند تعالی مسئلت داریم که اعمال آنها را مورد قبول قرار دهد، و جزای خیر به آنها عطا فرماید و عراق و مردم آن را حفظ کند و اتحادشان در مسیر حق و عدالت را پایدار سازد.
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