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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۰

مقاومت عراق: ملت عراق ثابت کرد راه امام خامنه‌ای را دنبال می کند

مقاومت عراق: ملت عراق ثابت کرد راه امام خامنه‌ای را دنبال می کند

مقاومت عراق ضمن قدردانی از حضور میلیونی مردم این کشور در مراسم تشییع امام خامنه ای تصریح کرد که ملت عراق ثابت کرد همچنان به خط مقاومت پایبند بوده و راه جهادی این شهید را دنبال می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قیام پوست، گروه‌های مقاومت عراق با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در شهرهای مقدس عراق تاکید کرد: شما مردم سربلند عراق در مقطعی تاریخی و استثنایی که در آن عالی‌ترین معانی وفاداری و تجدید عهد متجلی شد، حماسه‌ای را رقم زدید که شایسته عظمتِ امام شهید سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) بود.

این بیانیه می‌افزاید : شما با حضور میلیونی خود برای تشییع پیکر مطهرش در نجف اشرف و کربلای معلی، ثابت کردید که ملت اصیل عراق همچنان به خط مقاومت خود پایبند بوده و راه جهادی این شهید بزرگوار را در ایستادگی در برابر استکبار جهانی ادامه خواهد داد.

گروه‌های مقاومت اسلامی عراق تصریح کردند که ثابت‌قدم و پایبند به روش مقاومت هستند و دشمنان بدانند که نیروهای محور حق، بر اساس چارچوب‌های جهادی که امام خامنه‌ای «فرمانده شهید» برای آنها ترسیم کرده، همچون یک پیکر واحد هستند و سختی‌ها آنها را از پای درنمی‌آورد و اصرار آنها را برای ادامه مسیر و یاری مستضعفان و اخراج اشغالگران از عراق و منطقه خواهد افزود.

این بیانیه در ادامه به سلاح مقاومت و مشروعیت آن اشاره و تصریح کرد: سلاحی که بازوان مردان ما در میدان‌ها به آن مزین شده، هرگز قابل معامله نیست... ما با این سلاح پیش خواهیم رفت تا زنجیرهای سلطه را بشکنیم و افسار مستکبران را مهار کنیم.

مقاومت عراق با اشاره به اینکه دستاوردهای خود را متوقف نخواهد کرد، افزود که همچنان برای توسعه توانمندی‌های نظامی و امنیتی خود از نظر کمی و کیفی و افزایش آمادگی متناسب با حجم چالش‌ها و تهدیدات فزاینده‌ای که دشمن صهیونیستی-آمریکایی ایجاد می‌کند، تلاش خواهد کرد.

کد مطلب 6884473

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