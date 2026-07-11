به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قیام پوست، گروههای مقاومت عراق با صدور بیانیهای در واکنش به تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در شهرهای مقدس عراق تاکید کرد: شما مردم سربلند عراق در مقطعی تاریخی و استثنایی که در آن عالیترین معانی وفاداری و تجدید عهد متجلی شد، حماسهای را رقم زدید که شایسته عظمتِ امام شهید سید علی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) بود.
این بیانیه میافزاید : شما با حضور میلیونی خود برای تشییع پیکر مطهرش در نجف اشرف و کربلای معلی، ثابت کردید که ملت اصیل عراق همچنان به خط مقاومت خود پایبند بوده و راه جهادی این شهید بزرگوار را در ایستادگی در برابر استکبار جهانی ادامه خواهد داد.
گروههای مقاومت اسلامی عراق تصریح کردند که ثابتقدم و پایبند به روش مقاومت هستند و دشمنان بدانند که نیروهای محور حق، بر اساس چارچوبهای جهادی که امام خامنهای «فرمانده شهید» برای آنها ترسیم کرده، همچون یک پیکر واحد هستند و سختیها آنها را از پای درنمیآورد و اصرار آنها را برای ادامه مسیر و یاری مستضعفان و اخراج اشغالگران از عراق و منطقه خواهد افزود.
این بیانیه در ادامه به سلاح مقاومت و مشروعیت آن اشاره و تصریح کرد: سلاحی که بازوان مردان ما در میدانها به آن مزین شده، هرگز قابل معامله نیست... ما با این سلاح پیش خواهیم رفت تا زنجیرهای سلطه را بشکنیم و افسار مستکبران را مهار کنیم.
مقاومت عراق با اشاره به اینکه دستاوردهای خود را متوقف نخواهد کرد، افزود که همچنان برای توسعه توانمندیهای نظامی و امنیتی خود از نظر کمی و کیفی و افزایش آمادگی متناسب با حجم چالشها و تهدیدات فزایندهای که دشمن صهیونیستی-آمریکایی ایجاد میکند، تلاش خواهد کرد.
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