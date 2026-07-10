محمد سعید فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات کلگیری مزارع گندم آبی رقم «آذر» در سطح ۲ هکتار خبر داد و گفت: این عملیات با حضور هیئت کارشناسی و با هدف ارزیابی عملکرد، ارتقای جایگاه حرفهای تولیدکنندگان و تقدیر از تلاشهای کشاورز نمونه این شهرستان انجام شد.
وی اظهار داشت: این عملیات با هماهنگی اداره ترویج و با حضور هیئت کارشناسی اعزامی از شهرستان به عنوان ناظر، با هدف ارج نهادن به تلاشهای تولیدکنندگان برتر، ارتقای شأن و جایگاه حرفهای آنان و تعیین دقیق میزان عملکرد انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی خانمیرزا بیان کرد: کلگیری مزرعه گندم آبی رقم «آذر» در سطح ۲ هکتار از مزارع این شهرستان با حضور کارشناسان فنی انجام پذیرفت.
وی تصریح کرد: از عوامل کلیدی این موفقیت میتوان به استفاده از بذور اصلاحشده و بوجاریشده، رعایت تناوب زراعی، کشت در تاریخ مناسب، مصرف بهینه آب، استفاده از ماشینآلات کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، انجام بهموقع مبارزه با علفهای هرز و آفات و بیماریها، و همچنین تغذیه گیاهی مناسب اشاره کرد.
مدیر جهاد کشاورزی خانمیرزا ابراز امیدواری کرد: با ترویج و آموزش اصول فنی و نظارت مستمر کارشناسان، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح کشاورزی در شهرستان خانمیرزا باشیم.
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