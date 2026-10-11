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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

معادل‌سازی دروس عمومی از دوره‌های منتهی به مدرک تحصیلی رسمی ممکن شد

معادل‌سازی دروس عمومی از دوره‌های منتهی به مدرک تحصیلی رسمی ممکن شد

معادل‌سازی دروس عمومی از دوره‌های منتهی به مدرک رسمی، از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی درباره معادل‌سازی دروس عمومی، برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه که در جلسه ۹۷۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است، با توجه به اینکه گذراندن دروس عمومی یک بار در طول دوره تحصیل برای دانشجویان الزامی است، معادل‌سازی این دروس از دوره‌ای که به دریافت مدرک تحصیلی رسمی منتهی شده باشد، امکان‌پذیر است.

این مصوبه در پی ابلاغ اصلاحیه ماده ۱۲ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی صادر شده و رعایت کامل آن برای تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور الزامی است.

کد مطلب 6974266
زهرا سیفی

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