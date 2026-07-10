محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افت فشار آب، اکیپهای فنی با پایش خط انتقال و اندازهگیری دبی آب از چشمه سیکان تا مخزن ۲۰۰ مترمکعبی اسلامآباد با استفاده از کنتور آلتراسونیک پرتابل، هدررفت ۴۰ لیتر بر ثانیه آب را در محدوده خروجی روستای فرهادآباد تا پاییندست کارگاه اجرایی سد سیکان شناسایی کردند.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن بخشی از خط انتقال در محدوده عملیات اجرایی سد سیکان و زیر خاکریز پروژه، امکان انجام تعمیرات موضعی وجود نداشت؛ از اینرو تعویض ۱۵۰ متر از خط انتقال در دستور کار معاونت بهرهبرداری قرار گرفت و با اعزام سه اکیپ عملیاتی از ستاد شرکت و امور آب و فاضلاب شهرستان درهشهر، عملیات در کوتاهترین زمان ممکن اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تصریح کرد: با رفع هدررفت ۴۰ لیتر بر ثانیه آب و ورود مجدد خط انتقال به مدار بهرهبرداری، تأمین آب شرب ۱۷ روستای مجتمع آبرسانی سیکان، از عباسآباد تا غلامآباد، به وضعیت پایدار بازگشت.
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