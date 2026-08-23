آبرسانی پایدار ۷ روستای سرفیروزآباد برقرار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف جلوگیری از اختلال در آبرسانی روستاهای بخش سرفیروزآباد، دو ایستگاه پمپاژ دهموسی و مستعلی که به دلیل نقص فنی از مدار خارج شده بودند، در کوتاهترین زمان تعمیر و مجدداً راهاندازی شدند.
وی افزود: در ایستگاه پمپاژ مجتمع روستایی دهموسی، الکتروموتور آسیبدیده توسط نیروهای تعمیرات و نگهداری تعویض و پس از انجام اقدامات فنی، تجهیز جدید وارد مدار بهرهبرداری شد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: الکتروموتور جدید این ایستگاه با توان ۱۵ کیلووات و دبی لحظهای ۶ لیتر بر ثانیه، زمینه تأمین پایدار آب شرب ۶ روستا با جمعیتی بیش از یک هزار و ۲۵۰ نفر را فراهم کرده است.
سلطانیان ادامه داد: در ایستگاه پمپاژ مستعلی نیز به دنبال سوختگی و نقص فنی تجهیزات، الکتروموتور و پمپ تعویض شد و تجهیزات جدید با الکتروموتور ۷.۵ کیلووات و دبی لحظهای ۴.۵ لیتر بر ثانیه در مدار قرار گرفت.
وی گفت: با راهاندازی مجدد این ایستگاه، مشکل تأمین آب شرب یک روستا با جمعیتی بیش از ۳۵۰ نفر نیز برطرف و پایداری آبرسانی به این منطقه برقرار شد.
مدیر آبفای شهرستان کرمانشاه با قدردانی از نیروهای واحد تعمیرات و نگهداری تأسیسات آبرسانی روستایی تأکید کرد: آمادهبهکاری تجهیزات و رسیدگی سریع به خرابیها از اولویتهای آبفا برای جلوگیری از وقفه در خدماترسانی و تأمین پایدار آب مشترکان است.
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