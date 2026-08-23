  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

آبرسانی پایدار ۷ روستای سرفیروزآباد برقرار شد

آبرسانی پایدار ۷ روستای سرفیروزآباد برقرار شد

کرمانشاه - مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از تعمیر و راه‌اندازی دو ایستگاه پمپاژ در سرفیروزآباد خبر داد که آب شرب بیش از ۱۶۰۰ روستانشین را پایدار کرد.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف جلوگیری از اختلال در آبرسانی روستاهای بخش سرفیروزآباد، دو ایستگاه پمپاژ ده‌موسی و مستعلی که به دلیل نقص فنی از مدار خارج شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان تعمیر و مجدداً راه‌اندازی شدند.

وی افزود: در ایستگاه پمپاژ مجتمع روستایی ده‌موسی، الکتروموتور آسیب‌دیده توسط نیروهای تعمیرات و نگهداری تعویض و پس از انجام اقدامات فنی، تجهیز جدید وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: الکتروموتور جدید این ایستگاه با توان ۱۵ کیلووات و دبی لحظه‌ای ۶ لیتر بر ثانیه، زمینه تأمین پایدار آب شرب ۶ روستا با جمعیتی بیش از یک هزار و ۲۵۰ نفر را فراهم کرده است.

سلطانیان ادامه داد: در ایستگاه پمپاژ مستعلی نیز به دنبال سوختگی و نقص فنی تجهیزات، الکتروموتور و پمپ تعویض شد و تجهیزات جدید با الکتروموتور ۷.۵ کیلووات و دبی لحظه‌ای ۴.۵ لیتر بر ثانیه در مدار قرار گرفت.

وی گفت: با راه‌اندازی مجدد این ایستگاه، مشکل تأمین آب شرب یک روستا با جمعیتی بیش از ۳۵۰ نفر نیز برطرف و پایداری آبرسانی به این منطقه برقرار شد.

مدیر آبفای شهرستان کرمانشاه با قدردانی از نیروهای واحد تعمیرات و نگهداری تأسیسات آبرسانی روستایی تأکید کرد: آماده‌به‌کاری تجهیزات و رسیدگی سریع به خرابی‌ها از اولویت‌های آبفا برای جلوگیری از وقفه در خدمات‌رسانی و تأمین پایدار آب مشترکان است.

کد مطلب 6925413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها